«أبوظبي القضائية» تدرّب 14 من قضاة «ديوان المظالم» السعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية في مقرها بالمبنى الرئيسي لدائرة القضاء في أبوظبي؛ برنامجاً تدريبياً حول «تحديد الاحتياجات التدريبية القضائية في ضوء أفضل الممارسات الدولية»، شارك فيه 14 من أصحاب الفضيلة الشيوخ قضاة ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يساهم في تقوية أواصر التعاون الخليجي نحو إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في دول المنطقة.

من جهته، رحب المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء؛ رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، بالتعاون بين الأكاديمية والديوان السعودي للمظالم، موضحاً أن أكاديمية أبوظبي القضائية تعمل وفق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتدريب القضائي، مشيراً إلى الشراكات التي ترتبط بها أكاديمية أبوظبي القضائية مع أعرق المؤسسات التدريبية المماثلة، مما شكل غنى في خبرات الأكاديمية سواء من خلال تبادل الخبرات مع هذه المؤسسات، أو من خلال تبادل المدربين ممن يتمتعون بخبرات تدريبية مميزة عالمياً.