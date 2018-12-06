شرطة أبوظبي: مليون مستفيد من كتيب «أبجدية زايد»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

استفاد مليون و78 شخصاً من كتيب «أبجدية زايد»، الذي أصدرته الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، وتضمن أقوال ومأثورات وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة.

وأوضح المقدم سيف الجابري رئيس قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية، أن «أبجدية زايد» جمعت مآثره بعدة لغات وبلغة برايل للمكفوفين بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، لتشكل مرجعية للأشخاص، والتعرف إلى أهم معالم الحكمة والحنكة والفلسفة العميقة في تعزيز قيم التكافل والتلاحم المجتمعي ورسالته الإنسانية التي تدعو للتعايش السلمي.

تجربة ثرية

وأشار إلى أن الكتيب تناول التجربة الثرية في حياة الصحراء من الميلاد عام 1918 التي أظهر فيها شغفاً كبيراً بالعادات العربية الأصيلة، مروراً بحكمه لمنطقة العين وحاكماً لإمارة أبوظبي عام 1966حتى بزوغ فجر الاتحاد وتوليه مقاليد الحكم كأول رئيس للدولة الفتية التي بنى نهضتها ورسم معالم حداثتها حتى وافته المنية عام 2004 تاركاً وراءه إنجازات وبصمات جليلة وخالدة.

وذكر أنه تم الإعلان عن «أبجدية زايد» عبر منصات إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وشاشات مراكز التسوق والسينما.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تخليد أثر وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وترسيخ قيمه من خلال مبادرات «عام زايد»، وكتيب «أبجدية زايد» يحكي التحديات ورحلة الصعاب والجد والاجتهاد التي أثمرت تنمية ونهضة ومنجزات حية كانت وستظل شاهدة على مولد ونشوء أمة.