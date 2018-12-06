وكيل الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، في الديوان العام للوزارة، نسخة من أوراق اعتماد شريف محمد البديوي، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة المعين لدى الدولة.

وتمنّى وكيل وزارة الخارجية للسفير المصري التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه، أعرب السفير المصري الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.