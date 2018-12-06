«كهرباء دبي» تنظم ورشاً تعريفية بمعايير وفئات «جائزة الترشيد»

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة ورش تعريفية بمعايير وفئات «جائزة الترشيد»، وذلك بعد إعلانها عن فتح باب التسجيل في الدورة الـ 13 من الجائزة للموسم الدراسي «2018-2019»، وذلك تحت شعار «معاً لمستقبلٍ مستدام»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلى جانب شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو»، الشريك الداعم على المستويين الاستشاري والتقني لخدمات كفاءة الطاقة.

وأقامت الهيئة على مدار أسبوعين 9 ورش تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، شارك فيها ما يزيد على 120 منشأة تعليمية من القطاعين الحكومي والخاص في إمارة دبي، مثلوا المراحل الدراسية من الحضانات ورياض الأطفال، وصولاً إلى الكلّيات والجامعات، بالإضافة مراكز أصحاب الهمم.

وهدفت الورش إلى تعريف المنشآت التعليمية بفئات الجائزة الـ 4 ؛ وهي: فئة «المنشأة التعليمية المتميزة في الترشيد»، و«قائد الترشيد المتميز»، و«فريق الترشيد المتميز»، وفئة «مشروع الترشيد المتميز» وكيفية التسجيل فيها، وشروطها، والمعايير المطلوبة بشقيها التقني والتوعوي، إضافة إلى الجوائز النقدية القيّمة التي ستقدم للفائزين عن كل فئة. كما هدفت إلى حث المؤسسات التعليمية والطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسيّة والإداريّة على المشاركة الفعالة في الجائزة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «جائزة الترشيد نموذج للعمل المشترك وتضافر الجهود بين المؤسسات العامة والخاصة في دبي، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».