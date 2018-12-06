توفير خدمات الغسيل الجاف للمركبات في مواقف فروع جمعية الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

أبرمت مواصلات الإمارات ممثّلة بوحدة الغسيل الجاف، عقداً مع تعاونية الاتحاد بدبي لتوفير خدمات الغسيل الجاف للمركبات في المواقف التابعة لفروع الجمعية وذلك لمدة سنتين تبدأ من يناير المقبل. وأشار بهاء محمد رواشده مدير وحدة الغسيل الجاف بمواصلات الإمارات: «إلى أن خدمات الغسيل الجاف التي تقدمها مواصلات الإمارات تحظى باهتمام بالغ باعتبارها تتوافق مع ممارسات التنمية الخضراء ومساعي الدولة للحفاظ على البيئة، لمساهمتها في توفير كميات كبيرة من المياه».

وعن العقد المبرم مع تعاونية الاتحاد، كشف مدير الوحدة: «أن المؤسسة ستبدأ في تقديم الخدمة مع بداية يناير المقبل وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام 2020، وسيتم تقديم الخدمة من خلال 75 عامل غسيل متخصص في 10 مواقع تابعة للجمعية».