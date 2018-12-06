«البنية التحتية» تستعرض خبراتها في تطبيق الذكاء الاصطناعي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شاركت وزارة تطوير البنية التحتية بفعاليات معرض ومؤتمر «جلف ترافيك» حيث سعت الى نقل خبراتها العملية في تطبيق الذكاء الاصطناعي والابتكارات في مجال تنفيذ وصيانة وتطوير الطرق الاتحادية لمختلف زوار جناح الوزارة.

وعرضت الوزارة تقنية الذكاء الاصطناعي، التي طبقتها ضمن مشروعات الطرق الاتحادية، والتي بدورها تسهم في تقليل مدة تنفيذ المشروع بنسبة 54%، وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 37%، وكذلك تقليل الاعتماد على القوى العاملة بنسبة 80%، وتقليل عدد المعدات بنسبة 40%. كما عرضت الوزارة، التقنيات المبتكرة التي تستخدمها للارتقاء بجودة الطرق في الإمارات والتي تضمن الاستدامة ومواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتشمل مواد وتقنيات مبتكرة في إنشاء وصيانة الطرق فضلاً عن مسح ودراسة البنية التحتية بالليزر، والتقليل من استهلاك الطاقة في شبكة الطرق الاتحادية، وتوفير خدمات على الطرق الاتحادية لرفع مستوى سلامة وسعادة مستخدميها.

ومن جانبها أكدت المهندسة ميرة بن هندي نائب مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، في مداخلتها ضمن ورش العمل التي تقام على هامش المعرض: «أن الوزارة حريصة على استخدام وتطبيق أحدث تجارب الذكاء الاصطناعي في مواقع إنشاء الطرق الاتحادية».

ولفتت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية، تعمل على تطبيق أحدث التقنيات في تطوير البنية التحتية، حسب أعلى المعايير، وتجديد معاييرها في إنشاء الطرق، لذا تم العمل على المشروعات الاستراتيجية، بالتعاون مع القطاع الخاص تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، واستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي.