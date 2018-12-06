قبول قيد 18 محامياً و25 مندوباً جديداً بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

قررت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قبول قيد 18 محامياً جديداً في جدول المحامين المشتغلين، ووافقت على تجديد قيد تسعة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، ووافقت على قبول قيد 25 مندوباً جديداً.

ونظرت اللجنة خلال اجتماعها لنوفمبر الماضي، 11 شكوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وعقدت لجنة شؤون المحامين، اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من القاضي عبدالكريم فرعون، محكمة النقض، القاضي سعد عبد الباري، محكمة استئناف أبوظبي، المستشار محمد الكثيري، النيابة العامة، المستشار علي الفريحات، المحامي عبدالله الحمادي، وخميس القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء مقرراً للجنة.