شرطة أبوظبي تعرّف بخدماتها الذكية للجهات الحكومية في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذت شرطة أبوظبي ورشاً ومحاضرات تعريفية حول خدماتها الذكية عبر تطبيقها الذكي واستهدفت الورش والمحاضرات موظفي عدد من الهيئات والجهات الحكومية في العين وذلك تحت شعار «خدمات ذكية برؤية مستقبلية» لتسهيل الإجراءات للعملاء.

وقالت مريم مسعود اليعقوبي مدير فرع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بإدارة ترخيص الآليات والسائقين في العين، بمديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية إن الورش التعريفية والمحاضرات تأتي في إطار الحملة التسويقية التي أطلقتها المديرية مؤخراً وركزت على مجموعة من المؤسسات وهي مؤسسة التنمية الأسرية، دائرة التخطيط العمراني والبلديات بالعين، نادي العين الرياضي الثقافي وجامعة الإمارات للتعريف بأكثر من 35 خدمة ذكية مرورية تهم السائقين.