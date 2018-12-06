بلدية العين تنجز 26 ألف معاملة إلكترونية خلال الربع الثالث من 2018

المصدر: Ⅶ العين- داوود محمد

أعلنت بلدية العين تقريرها ربع السنوي، حيث أنجزت 26793 معاملة إلكترونية، خلال الربع الثالث من العام 2018، تشمل 75 خدمة، وجاءت خدمات الأراضي والعقارات من الخدمات الأكثر استخداماً حيث بلغت 10023 طلباً من إجمالي الخدمات المقدمة، و2062 طلباً لخدمات البيانات المكانية و503 طلبات لخدمات إدارة التخطيط الحضري.

وشمل الإقبال على خدمات المناقصات والعقود 5230 طلباً و7367 طلباً لخدمات تراخيص البناء، وذلك وفقاً لتوجهات الحكومة نحو التحول الذكي لتحويل جميع الخدمات الحكومية داخل الإمارة إلى خدمات رقمية متوفرة على مدار الساعة، وفق إجراءات سهلة وتقنيات مبتكرة.

وأكدت البلدية في تقريها أن الأرقام المنجزة تشير إلى تنامي عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها بلدية مدينة العين للمتعاملين، وذلك من منطلق حرص البلدية على مواكبة تطورات تنفيذ تقديم الخدمات النوعية في مجال الخدمات الإلكترونية، وذلك تلبية لمتطلبات المتعاملين وتماشياً مع تحول حكومة أبوظبي لتطوير خدماتها المقدمة بصورة دورية، بما يعزز من سهولة وسرعة إنجاز المعاملات المقدمة، وبما يحقق أعلى مستويات رضى المتعاملين.