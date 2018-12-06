وزارة الطاقة: السدود تخزّن 512 ألف متر مكعب من مياه الأمطار

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أدت أمطار الخير التي هطلت على الدولة خلال نوفمبر الماضي إلى جريان عدد من الأودية وتجمع المياه في سدود وزارة الطاقة والصناعة والتي بلغت 512244 متراً مكعباً أي ما يعادل 112677927.6 جالوناً.

ومن خلال متابعة الفريق الفني بوزارة الطاقة والصناعة للحالة المطرية في الفجيرة وضواحيها فقد سجلت العديد من السدود امتلاء بحيراتها بالمياه، وهي سدود نحيلة والغيل 2 والغيل 4 والعيم وحاجز الفاي 1.

إحصائيات

وسجل سد العيم ارتفاع المياه في بحيرة السد بمقدار 7.0 أمتار، وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد الغيل 2 بمقدار 4 أمتار، وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد الغيل 4 بمقدار 4 أمتار، وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد الداؤودي بمقدار 1.5 متر، وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد البيح بمقدار 5 أمتار، وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد قداعة بمقدار 2.5 متر، وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد غليلة بمقدار 3 أمتار، وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد شعم بمقدار 1 متر، وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد نحيلة بمقدار 5.5 أمتار، وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد كوب 2 بمقدار 4 أمتار، وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد كوب 4 بمقدار 0.5 متر.

وسجل سد بعيا ارتفاع المياه في بحيرة السد بمقدار 3 أمتار، وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة صفصف بمقدار 0.5 متر، وسجل حاجز الفاي 1 ارتفاع المياه في بحيرة السد بمقدار 1.2 متر.

ودعت وزارة الطاقة والصناعة مرتادي الأودية والسدود إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة التي تهدف إلى سلامتهم وسعادتهم والحفاظ على منشآت السدود التي أنشئت من أجلهم.