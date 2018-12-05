محمد بن زايد: منطقة الحصن تروي فصولاً من تاريخ أبوظبي العريق

المصدر: وام

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم "منطقة الحصن" وسط العاصمة أبوظبي.. بعد انجاز مشروع الترميم والتجديد للموقع الذي يعد وجهة تاريخية وثقافية.

وتضم منطقة الحصن أربعة مكونات مترابطة هي "قصر الحصن" والمجلس الاستشاري الوطني والمجمع الثقافي وبيت الحرفيين .. والتي أنجزت دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي مشروع صيانتها وترميمها وتجديدها.

ويمثل " قصر الحصن " انطلاقا من موقعه وسط مدينة أبوظبي.. اللبنة الأساسية للكتلة الحضرية التي توسعت منها المدينة بوتيرة متسارعة لتتحول من منطقة استقرار اعتمدت على صيد الأسماك واللؤلؤ إلى إحدى أروع المدن العالمية الحديثة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن منطقة الحصن تروي فصولا من تاريخ إمارة أبوظبي العريق حيث بنى الآباء والأجداد هذا المعلم بعزيمة قوية وإرادة صلبة .. مشيرا سموه إلى أنه من خلال تعاضدهم وتكاتفهم ووقوفهم صفا واحدا وبفضل تضحياتهم العظيمة ننعم اليوم بدولة عصرية لها مكانتها المرموقة بين الأمم.

وأعرب سموه عن سعادته وفخره بافتتاح هذا الصرح الوطني المهم بعد اعادة ترميمه والذي يجسد أحد المعالم التاريخية لمجتمعنا العريق وتراثه الغني نستلهم منه قيم الأجداد والمؤسسين نستحضر قصصهم الملهمة وننقل إرثهم وثقافتهم وقيمهم وحضارتهم للأجيال القادمة.