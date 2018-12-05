محمد بن راشد الأكثر متابعة وتفاعلاً في تغريدات العمل الحكومي

إعداد علي الزكري

تصدرت تدوينات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائمة أكثر التغريدات المتعلقة بالعمل الحكومي في دولة الإمارات متابعة وتفاعلاً على موقع «تويتر» خلال عام 2018.

وكشفت دراسة، أعدتها «تويتر» عن أكثر الأحداث المرتبطة بالعمل الحكومي في دولة الإمارات شعبية ورواجاً على منصة التواصل الاجتماعي،وتنفرد «البيان» بنشرها، أن تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت «الأكثر إعجاباً» و«الأكثر تفاعلاً» بين مختلف التغريدات المتعلقة بالعمل الحكومي في الإمارات.

وجاءت الدراسة في إطار الرصد السنوي الذي يجريه «تويتر» لأكثر الأحداث المرتبطة بالعمل الحكومي في الإمارات شعبية ورواجاً على المنصة، من خلال رصد وتحليل التفاعل الجماهيري مع التغريدات، لتصل من خلال الإحصائيات إلى تحديد أكبر التغريدات رواجاً خلال العام.

وكشفت دراسة بيانات «تويتر» خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر2018، الصادرة تحت وسم (تويتر: #حدث_في_2018 )، عن أن تغريدة سموه عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي قال فيها: «رسالة شكر لا توفيك حقك يا بو خالد.. ندعو شعبنا لشكره عبر كلمة مخلصة.. أو صورة معبرة.. أو لفتة طيبة.. شعبنا وَفيْ.. وقائدنا بو خالد له منا كل الشكر والمحبة والتقدير.. #شكرا_محمد_بن_زايد»، جاءت في صدارة أكثر تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إعجاباً، وضمن الأكثر في إعادة تغريد خلال عام 2018.

كما شملت صدارة قائمة أكثر تغريدات سموه إعجاباً وتفاعلاً وإعادة تغريد، تغريدة سموه: «عمان_الإمارات_الفوز_واحد»، والتغريدة المتعلقة بإطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي خليفة سات التي قال فيها سموه: «يوم تاريخي جديد لدولة الإمارات.. إطلاق «خليفة سات» أول قمر صناعي عربي مصنوع بأيدٍ إماراتية 100%. محطة وطنية أثبت فيها أبناء الإمارات قدرتهم.. ونضجهم.. وعلمهم.. وهمتهم التي يسابقون بها العالم... رأسنا اليوم في السماء..».

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب تغريدة سموه عن لقاء عرقوب السديرة الذي وضع اللبنة الأولى في صرح الاتحاد، التي قال فيها سموه: «اليوم 18 فبراير.. يصادف ذكرى تاريخية لدولتنا. قبل 50 عاماً في 18 فبراير 1968، وفي خيمتين بالصحراء على مرتفع يُسمى عرقوب السديرة بين دبي وأبوظبي، اجتمع الشيخ زايد والشيخ راشد، واتفقا على إقامة دولة، ودعوا بقية الإمارات للانضمام.. من هناك بدأنا، من هناك اتفقنا، من هناك مشينا في مسيرتنا».

وفي المرتبة الخامسة ضمن أكثر تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم إعجاباً، وضمن الأكثر إعادة تغريد خلال عام 2018، جاءت تغريدة سموه عن يوم زايد للعمل الإنساني: «غداً يوم زايد للعمل الإنساني.. نستذكر خيره.. نرسخ سيرته.. نحتفي بإنسانيته وعطائه الذي أرساه في شعبه.. بوركت حيّاً وميتاً يا أبانا.. بوركت حاضراً وغائباً يا أصل الخير ورائده وسيده يا زايد الخير..

نم قرير العين بعد التعبِ

يا أبي الأكبر من بعد أبي».

وجاءت تغريدة سموه عن الموظف الشهم سالم البدواوي في المرتبة السادسة: «سالم البدواوي.. موظف حكومي.. ومواطن إماراتي.. ورجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية».

أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب تغريدة سموه عن المرأة «كلمة الحياة مؤنثة.. والحضارة مؤنثة.. والكتابة والقصيدة والأماني الجميلة.. كلها مؤنثة.. كل شيء جميل في حياتنا مطبوع ببصمة الأنثى.. هي الصديقة والرقيقة والرفيقة والمعلمة الأصيلة... حفظكن الله أيتها الأميرات.. وكل عام وأنتن أجمل وأعظم وأكثر إبهارا وتألقاً...».

وفي المرتبة الثامنة جاءت تغريدة سموه التي قال فيها: «أصعب مهمة تواجهني هي البحث عن قادة لديهم إنكار للذات والأنا.. ولديهم إيمان بالعمل من أجل الغير.. هم قلة.. لكنهم يصنعون التغيير.. ويحركون الجبال.. لأن همتهم تكون مختلفة.. ودوافعهم تكون نبيلة.. وإنجازاتهم تعطيهم دافعا للتضحية المستمرة من أجل الوطن.. #علمتني_الحياة». وجاءت تغريدة سموه: «رمضان عائلي» في المرتبة التاسعة بينما جاءت في المرتبة العاشرة تغريدته التي هنأ بها بالعيد، وقال فيها: «كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير.. كل عام وجنودنا البواسل في خير ونصر وظفر.. وشهداؤنا عند ربهم في جنات الخلد. أعاد الله علينا وعليكم هذا العيد السعيد الذي يجمع أمتنا العربية والإسلامية على المحبة والرحمة والتسامح في كل بقاع العالم». يُذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعد ضمن أكثر زعماء العالم متابعة وتأثيراً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع ارتفاع عدد متابعي سموه إلى أكثر من 9.4 ملايين متابع.

من جهة أخرى قالت تويتر أنها واصلت جهودها الرامية إلى الحفاظ على صحة المحادثات على المنصة من أجل تحقيق هدفها الفريد هذا العام لمكافحة المضايقات او التصيد، الذي يحرف المحادثة العامة على تويتر عن مسارها ويشوهها وينتقص من قيمتها،

وقد عملت الشركة بشكل أساسي على إعادة التفكير في كيفية عمل المنصة، حتى يمكنها زيادة الصحة الجماعية وانفتاح المحادثات على تويتر.

وأدخلت الشركة حوالي 100 تغيير على السياسة والمنتجات بهدف تعزيز سلامة المعلومات وحماية مستخدميها من إساءة الاستخدام والسلوكيات المزعجة .

و بدءاً من شهر مايو، قامت أنظمة تويتر بتحديد واعتراض أكثر من 9 مليون حساب محتمل ذو سلوكيات مزعجة .

ونظراً للتحسينات التكنولوجية والعملية خلال العام الماضي، فإن تويتر الآن بصدد إغلاق أكثر من ضعف عدد الحسابات لانتهاك سياساتها بشأن السلوكيات المزعجة على أساس سنوي

فيما واصل متوسط عدد بلاغات السلوكيات المزعجة التي تلقتها الشركة الانخفاض من نحو 25000 في اليوم تقريباً في شهر مارس، إلى17000 في اليوم تقريباً في شهر مايو

وتمكنت الشركة بفضل الحماية الجديدة التي طورتها نتيجة لعملية التدقيق من منع أكثر من 50000 اشتراك مزعج يومياً في شهر يونيو.