حمدان بن محمد يعزي فى وفاة سالم خميس المهيري

المصدر: وام

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء فى وفاة المرحوم الشاب سالم محمد خميس بن هندي المهيري.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مجلس عزاء المرحوم فى منطقة زعبيل الثانية فى دبي بعد ظهراليوم حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته الى اشقاء واقارب وذوي الفقيد راجيا الله تبارك وتعالي ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جانته ويلهم اهله جميل الصبر وحسن العزاء وانا لله وانا اليه راجعون .

كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واجب العزاء فى وفاة المرحوم سالم محمد خميس بن هندي المهيري راجيا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.