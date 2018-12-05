انطلاق قمة المعرفة 2018 في دبي

المصدر: وام

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" انطلقت قمة المعرفة 2018 بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة التي تنظم القمة في نسختها الخامسة.

حضر الجلسة الافتتاحية في مركز دبي التجاري العالمي معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي.

كما حضرها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وحميد محمد القطامي رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي الى جانب عدد من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات والمعاهد الاكاديمية والبحثية والتقنية في الدولة وأكثر من ألف خبير وباحث ومتخصص في مجال المعرفة في دولة الامارات ومختلف الدول العربية.

افتتحت الجلسة بالسلام الوطني ثم شاهد سمو ولي عهد دبي والحضور عرضا مصورا تضمن التعريف بالقمة واهدافها واقوالا مأثورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتعريفا بجائزتي محمد بن راشد للمعرفة وتحدي الامية في الوطن العربي.

كما استمع سموه الى كلمة مصورة ومسجلة من آخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي اشاد بقمة المعرفة وفكرة تنظيمها من قبل مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم للمعرفة ودورها في بناء جسور التواصل بين المتخصصين والباحثين في مجال المعرفة حول العالم لتبادل وجهات النظر والآراء الخلاقة من اجل بناء قاعدة معرفية متنوعة تعود بالنفع على الدول والشعوب في ارجاء العالم.