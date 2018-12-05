سدود الإمارات تخزن 512.244 متراً مكعباً

المصدر: وام

شهدت الدولة هطول أمطار الخير يوم الأحد والاثنين الموافق 25 و26 نوفمبر الماضي تركزت على المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية من الدولة.

وأدت الأمطار الى جريان عدد من الأودية وتجمع المياه في سدود وزارة الطاقة والصناعة والتي بلغت 512.244 متراً مكعباً ما يعادل 112677927.6 جالون.

ومن خلال متابعة الفريق الفني بوزارة الطاقة والصناعة للحالة المطرية في المنطقة الشمالية فقد سجلت العديد من السدود امتلاء بحيراتها بالمياه وهي سدود نحيلة والغيل 2 والغيل 4 والعيم في المنطقة الشمالية وحاجز الفاي 1 في المنطقة الشرقية.

ففي المنطقة الشمالية سجل سد العيم ارتفاع المياه في بحيرة السد بمقدار 7.0 أمتار وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد الغيل 2 بمقدار 4 أمتار وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد الغيل 4 بمقدار 4 أمتار وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد الداؤودي بمقدار 1.5 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد البيح بمقدار 5 أمتار وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد قداعة بمقدار 2.5 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد غليلة بمقدار 3 أمتار وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد شعم بمقدار 1 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد نحيلة بمقدار 5.5 متر وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد كوب 2 بمقدار 4 أمتار وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة سد كوب 4 بمقدار 0.5 متر.

وفي المنطقة الوسطى سجل سد بعيا ارتفاع المياه في بحيرة السد بمقدار 3 أمتار وكذلك ارتفاع المياه في بحيرة صفصف بمقدار 0.5 متر.

وفي المنطقة الشرقية سجل حاجز الفاي 1 ارتفاع المياه في بحيرة السد بمقدار 1.2 متر.

من جهة ثانية دعت وزارة الطاقة والصناعة مرتادي الاودية والسدود الى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة التي تهدف الى سلامتهم وسعادتهم والحفاظ على منشآت السدود التي أنشأت من أجلهم.