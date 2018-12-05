محمد بن راشد يعوض بكاء الطفلة سلامة بسعادة لقائه

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطفلة سلامة القحطاني والتقاها شخصياً، لإسعادها بعد أن بكت لعدم استلامها مكالمة سموه التي هنأ فيها المواطنين في الإمارات باليوم الوطني السابع والأربعين.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو يظهر فرحة أبناء الإمارات بعد تلقيهم مكالمة سموه التي أسعد فيها شعب الإمارات.

كما أظهر الفيديو لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالطفلة الإماراتية سلامة القحطاني التي حصلت على أكثر من مكالمة سموه، بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفلة وهي تبكي لعدم استلامها مكالمة من سموه.