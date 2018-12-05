ولي عهـد أبوظـبي يستعـرض دور البرلمانات في دعم قضايا الشعوب وتطلعاتها فـي السلام

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر بأبوظبي، روجر نوكود دانغ رئيس البرلمان الأفريقي، ترافقه معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

وبحث سموه ورئيس البرلمان الأفريقي، علاقات التعاون بين الجانبين خاصة في المجالات البرلمانية.

كما تبادل سموه والضيف الحديث حول دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار في مختلف المجالات.

وتناول الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.