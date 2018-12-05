عبدالله المري يوقع على أكبر رسالة حب ووفاء للشيخ زايد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقع اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على أكبر رسالة حب ووفاء للقائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن مبادرة أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، برعاية مجموعة الفطيم، وذلك ضمن فعاليات «عام زايد 2018»، وهي عبارة عن سيارة كبيرة متنقلة تحمل أكبر رسالة ورقية تجوب جميع أنحاء إمارات الدولة والقيادات الشرطية، وبهدف إبراز محبة وتقدير أبناء الإمارات لشخصيته، رحمه الله.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري: «أن ذكرى المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ستبقى حية لدى أبناء زايد، وسيتذكرون دائماً الرجل الذي كرس حياته من أجل بناء دولة الإمارات العربية المتحدة على أسس متينة وقوية ساهمت فيما وصل إليه الاتحاد إلى مصاف الدول المتقدمة، وأصبحت محط أنظار العالم في التنمية والازدهار والتطور والتقدم، مشيراً إلى أن المغفور له أسس دولة الإمارات على نهج إنساني وحضاري عنوانه العطاء والريادة والتسامح وحب الوطن والوحدة والاتحاد».

وقال اللواء عبدالله خليفة المري: «مهما أسهبنا في التحدث عن مكارم وفضائل وخصال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لن نوفيه حقه فيما قدمه لأبناء بلده وللوطن العربي عامة وللبشرية من أعمال إنسانية جليلة».