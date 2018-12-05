محمد بن راشد يفاجئ الطفلة سلامة القحطاني ويلتقيها شخصياً لإسعادها

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطفلة سلامة القحطاني والتقاها شخصياً، لإسعادها بعد أن بكت لعدم استلامها مكالمة سموه التي هنأ فيها المواطنين في الإمارات باليوم الوطني السابع والأربعين.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو يظهر فرحة أبناء الإمارات بعد تلقيهم مكالمة سموه التي أسعد فيها شعب الإمارات.

كما أظهر الفيديو لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالطفلة الإماراتية سلامة القحطاني التي حصلت على أكثر من مكالمة سموه.. وبدأ سموه لقاءه معها: «السلام عليكم.. هذيلاك أنا كلمتهم بس أنت أنا شفتك.. يوم تسيرين تقولين أنا شفته.. في العين أنا أجيكي وأشوفك وأشرب قهوة عندكم.. أنت الحين بنتنا».

وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفلة الإماراتية سلامة القحطاني وهي تبكي لعدم استلامها مكالمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد فاجأ المواطنين في الإمارات يوم الجمعة الماضي بمكالمة هاتفية شخصية من الرقم 1971، هنأهم فيها باليوم الوطني السابع والأربعين، حيث حظيت بتفاعل شعبي كبير، وأدخلت السعادة على قلوب جميع الإماراتيين.