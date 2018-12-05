سلطان القاسمي يستقبل جراح القلب العالمي مجدي يعقوب

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المصري البريطاني الشهير، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء بضيف الإمارة، وتبادل سموه مع الدكتور مجدي يعقوب الأحاديث الودية حول العديد من الموضوعات العلمية والبحثية الطبية.

وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة، على جهود الدكتور مجدي يعقوب في نقل خبراته إلى وطنه، وتقديم مساهماته العلمية والإنسانية عبر مركزه المتخصص لعمليات القلب في مدينة أسوان في جمهورية مصر العربية، مؤكداً سموه للدكتور الضيف، دعمه للمركز ولمساعيه الإنسانية التي أقيم من أجلها.

ومن جانبه، تقدم الدكتور مجدي يعقوب بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على إتاحة فرصة اللقاء بسموه، مشيداً بدور سموه في دعم المشاريع البحثية والعلمية ودعم المبادرات الإنسانية بمختلف أشكالها.