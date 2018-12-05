«صحة دبي» تحطم الرقم العالمي بأكبر عدد جنسيات في الإنعاش القلبي الرئوي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حطمت هيئة الصحة في دبي، الرقم القياسي العالمي الخاص بأكبر عدد من الجنسيات المشاركة في الإنعاش القلبي الرئوي «CPR»، حيث دخلت الهيئة موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية بتسجيلها مشاركة 104 جنسيات مختلفة، في كسر للرقم المسجل باسم ألمانيا في العام 2016، والذي لم يتجاوز 74 جنسية.

وكانت هيئة الصحة وضمن استضافة دبي، أمس، للمؤتمر العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية، قد نظمت فعالية الإنعاش القلبي الرئوي، في إطار حملتها التوعوية والوقائية لأمراض القلب، حيث شارك في الفعالية 104 جنسيات، ما جعل الهيئة تقتنص شهادة غينيس، تحت مبادرة «قلب دبي النابض».

وفي تعليقه على هذا الاستحقاق، قال حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى دوماً سبّاقة، وأن مدينة دبي ستظل محطمة للأرقام القياسية، حيث أصبح الرقم 1، هو الهدف لها في جميع المجالات، ما جعلها في طليعة المدن المصدرة للإبداع والابتكار، والمستحوذة على الأرقام القياسية، والمبادرات النوعية غير المسبوقة». ولفت إلى أن تحطيم الرقم القياسي بهذا العدد الكبير من الجنسيات، يظهر النموذج الفريد والنسيج الواحد، الذي يجمع مختلف الجنسيات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور فهد باصليب استشاري أمراض القلب والقسطرة والمدير التنفيذي لمستشفى راشد، أن هيئة الصحة بدبي حريصة على تنمية الوعي المجتمعي بقضايا الصحة، وما يرتبط بذلك من أمور الوقاية، وخاصة من الأمراض المزمنة، مؤكداً أن فعالية الإنعاش القلبي الرئوي ترسخ في أوساط المجتمع قيمة الإسعافات الأولية والمشاركة الإيجابية.