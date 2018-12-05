سعيد بن طحنون يحضر أفراح الراشدي والمنهالي ومعرضاً إبداعياً

المصدر: أبوظبي - وام

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم مسلم سالم بن عنوف الراشدي بمناسبة زفاف نجلها محمد إلى كريمة محمد سليم بن الشكل المنهالي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بصالة الوثبة في أبوظبي، الشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والعميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة، وعدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من المدعوين والمهنئين.كما شهد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان معرض «مبدعات برزة»، الذي اختُتمت فعالياته أول من أمس بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، الذي يتزامن مع احتفالات الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ47، والذي نظمته حصة بالجافلة.

وأثنى الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان على الجهود التي بُذلت في تنظيم المعرض الذي يعكس قيم الإبداع الإماراتي.