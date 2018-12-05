شرطة أبوظبي تشارك في ورشة للتوعية بمخاطر التنمّر الإلكتروني

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في ورشة توعية نظمتها مؤسسة التنمية الأسرية في مركز رماح حول مخاطر التنمر الإلكتروني، والاستخدام الأمثل للإنترنت، استفاد منها طلبة المدارس.

وتضمّنت المشاركة عقد محاضرة تثقيفية بعنوان «عالمي ممتع: حياتنا في العالم الافتراضي بين الحقيقة والخيال»، ركزت على تعزيز جوانب التوعية بمفاهيم التنمر الإلكتروني، والتقنيات المتعلقة بها، واتباع إجراءات الآمنة في استخدام شبكة الانترنت.

وركّز الملازم أول يعقوب يوسف الحمادي، مدير فرع استغلال الطفل عبر الانترنت في قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، خلال المحاضرة، على توعية طلبة المدارس بمخاطر الجريمة الإلكترونية، بما يتوافق مع الرؤى الوطنية تجاه القضايا التي تمس الطفولة.

واعتبر المشاركة مع المؤسسات الوطنية في عقد مثل هذه المحاضرات والورش التوعوية يأتي في إطار الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في الوقاية من الجريمة، وإيجاد بيئة خالية من السلبيات الإلكترونية، وصولاً إلى مجتمع واعٍ ومتماسك ومستقر قادر على مواجهة تحديات المستقبل.