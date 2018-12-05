بدء تقسيط مخالفات المرور عن طريق البنوك في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اتفقت شرطة أبوظبي، مع بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على المركبات والسائقين باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها.

وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة على مستوى الإمارة، وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أية فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات بتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.

وجارٍ العمل على توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من البنوك العاملة في الدولة لتقديم هذه الخدمة.