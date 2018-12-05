الشيخة فاطمة تشيد بالعلاقات الأخوية التاريخية بين الإمارات والسعودية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» أمس في قصر البحر.. الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيلة الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ــ في بداية اللقاء ــ بالأميرة ريما معربة عن سعادتها بزيارتها إلى بلدها الثاني دولة الإمارات، مشيدة بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل النسائي والاجتماعي بين المؤسسات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ونظيراتها في المملكة العربية السعودية وإمكانات دعمها وتطويرها.

تهنئة

من جانبها هنأت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك باليوم الوطني الــ47 لتأسيس اتحاد الدولة متمنية لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء والازدهار بحكمة قيادتها برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأشادت بالنهضة النسائية التي تشهدها دولة الإمارات.. مثمنة دور الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل النسائي وجهودها في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها في مختلف الميادين لتحقيق طموحاتها والإسهام بدور فاعل ورئيس في خدمة وطنها ومسيرة تقدمه.

كما أشادت الأميرة ريما بنت بندر بأهمية المبادرات والمشاريع الإنسانية التي تطلقها سموها لمساندة وحماية المرأة والطفل والأسرة بشكل عام في العديد من دول العالم.

حضور

حضر الاستقبال سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وسمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان حرم الشيخ محمد بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخة شما بنت خليفة بن زايد آل نهيان حرم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخة شيخة بنت سرور بن محمد آل نهيان حرم اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والشيخة فاطمة بنت سرور بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخة لطيفة بنت طحنون بن محمد آل نهيان حرم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

كما حضرت الاستقبال معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام.