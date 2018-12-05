مؤتمر طبي في عجمان يناقش تطورات «العناية الحثيثة»

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

نظمت مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان «أحد المستشفيات التابعة لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، «مؤتمر الصدمة الإنتانية والمراقبة الدقيقة للعلامات الحيوية»، بحضور أكثر من 200 استشاري وأخصائي دوليين بالإضافة إلى كوادر الدولة الطبية والتمريضية والفنية، وناقش المؤتمر الذي عقد في فندق عجمان سراي والذي ناقش آخر ما توصلت إليه العلوم الطبية فيما يتعلق بالعناية الحثيثة والحالات التي تستقبلها وفي مقدمتها «الصدمة الإنتانية».

وقال الدكتور ايريك ويسبرغ المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان: إن المؤتمر شكل منبراً لتبادل الأفكار بين الحضور لتحسين مهاراتهم ومعرفتهم في العناية الحثيثة، كما ناقش آخر ما توصلت إليه العلوم الطبية والعلاجات المتوافرة لمختلف حالات العناية الحثيثة، لافتاً إلى أن مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان تسعى لإجراء توسعة ضمن خطة شاملة لتطوير المدينة والتي تهدف إلى رفع الأداء وتحسين النتائج الطبية وتقديم الرعاية المتميزة للمرضى.

وأوضح أن المدينة استقبلت نحو 166 ألف مراجع في العيادات الخارجية وقسم الطوارئ في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كما استقبلت نحو 9600 مراجع في الأقسام الداخلية، فضلا عن إجراء 1500 عملية جراحية تتعلق بمختلف الجراحات. ولفت إلى أن العناية الحثيثة تعتبر من أهم الأقسام بالمستشفى لأنها تتعامل مع مرضى يعانون من حالات طبية حرجة تتطلب العناية بهم واستعدادات من ناحية التجهيزات الطبية وكذلك كفاءات خاصة من ناحية الأطباء والكادر المعاون.

عناية حثيثة

وأشار المدير التنفيذي إلى أن العاملين في العناية الحثيثة في المستشفى تمكنوا من إنقاذ حياة العديد من مرضى الحوادث والأمراض الدماغية والقلبية الخطرة، ومراقبة المرضى بعد إجراء العمليات الكبرى، مؤكدا أن اكثر الحالات شيوعا هي حالات «الصدمة الإنتانية» والإصابات والحوادث المختلفة بما فيها حوادث السيارات وحوادث العمل إضافة إلى الفشل التنفسي والجلطات القلبية والنزيف الدماغي.