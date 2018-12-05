استعراض تجربة دبي في تطوير الطاقة المتجددة أمام وفد نمساوي

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مقر الهيئة الرئيسي، الدكتور ولفغانغ لايتنر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة «أندريتز» النمساوية العالمية، على رأس وفد رفيع ضم كلا من بيتر ماغاور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لـ«أندريتز هيدرو»، وكارل شلوغيلباور، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في «أندريتز هيدرو»، وتم استعراض تجربة دبي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.

ورحب الطاير بوفد مجموعة أندريتز، مؤكداً أن هذه اللقاءات تأتي ضمن حرص الهيئة على تبادل أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة والمياه، مستعرضاً أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

كما تحدث الطاير عن تجربة دبي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والبديلة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، حيث تعمل الهيئة على تطوير بنية تحتية قوية، وقدرات مؤسسية نوعية، لرفع قدراتها الإنتاجية التي تصل حالياً إلى 10927 ميجاوات من الكهرباء، و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

واطلّع الطاير من وفد مجموعة «أندريتز»، على الخدمات التي تقدمها الشركة في الدولة، مبدياً رغبته بالمشاركة في مشروعات الهيئة، حيث تعتبر المجموعة رائدة عالمياً في مجال الإنشاءات الهندسية وبناء الجسور والسدود والنظم والخدمات الكهروميكانيكية.