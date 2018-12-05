«التغير المناخي»: الخس الروماني لا يحتوي على بكتيريا الإيكولاي

المصدر: Ⅶ دبي - شيرين فاروق

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه ومن خلال المتابعة من قبل فريق عمل السلامة الغذائية في الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية الرقابية، لم يتم الكشف عن أية حالة تلوث للخس الروماني ببكتيريا الإيكولاي، كما أن الشحنات الواردة خلال الشهور الثلاثة الماضية من الخس الروماني منشأ أميركا وكندا لم تسجل أية حالة تلوث.

وأفادت الوزارة رداً على استفسارات «البيان» أنه تم تكثيف الإجراءات الرقابية على الواردات من الخس الروماني لضمان سلامة المستهلكين في الدولة، وعليه لا يستدعي في الوقت الراهن أي إجراء متعلق بتحذير المستهلكين من تناول الخس الروماني، وأنه لا صحة للأخبار المتداولة في هذا الشأن.

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة انه بالتعاون مع الهيئات المعنية على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة بسلامة الغذاء المتداول تحقيقاً لأهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي وتماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وتعتمد سلامة الغذاء في دولة الإمارات على أنظمة رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو المخالفة للوائح الفنية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة.

ولفتت الوزارة أنها تقوم بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال) في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة.