«تعاونية الاتحاد» تفتتح فرعاً مؤقتاً في منطقة المخيمات الشتوية بدبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

افتتحت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، فرعاً مؤقتاً في منطقة المخيمات الشتوية - دبي؛ لتلبية متطلبات واحتياجات رواد المنطقة من العوائل والأفراد، حيث يعتبر الفرع الأول على مستوى الشرق الأوسط الذي يتم افتتاحه في منطقة مخصصة للتخييم يهدف إلى خدمة المجتمع، وقال حارب محمد بن ثاني مدير قطاع العمليات: «يعتبر فرع الطي المؤقت نمطاً جديداً وأسلوباً متطوراً في مجال تجارة التجزئة، حيث نسعى من خلاله إلى الوصول لشرائح المجتمع كافة وخدمتها بشكل مميز». موضحاً، أن تعاونية الاتحاد تسعى دائماً لدراسة متطلبات سوق دولة الإمارات، وتوفير أفضل الخدمات لأفراد المجتمع؛ للاستمرار في التربع على عرش التعاونيات الاستهلاكية في الدولة.

منتجات

وأضاف: «يضم الفرع الجديد، العديد من المنتجات الأساسية سواء كانت غذائية أو غير غذائية، إلى جانب كافة مستلزمات التخييم والخضراوات والفواكه وغيرها».

يذكر أن الفرع المؤقت يعمل من الساعة 12 ظهراً حتى الـ 12 من منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ولغاية الساعة 2 فجراً في عطلة نهاية الأسبوع لغاية 10 أبريل 2019.