مشروع لإعادة تأهيل مكب المدينة في أم القيوين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقعت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وتمثلها وزارة التغير المناخي والبيئة، اتفاقية مع شركة اي تي اتش بي اي للمقاولات، ضمن مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة لإعادة تأهيل مكب المدينة في إمارة أم القيوين.

وقع الاتفاقية التي حضرها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، بينما وقع من جانب الشركة عبد الباقي طالب رئيس مجلس الإدارة.

استدامة بيئية

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الإدارة المتكاملة للنفايات تعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تحقيق الإدارة المثلى للنفايات في إمارات الدولة الشمالية كجزء رئيس ضمن منظومة تحقيق الاستدامة البيئية وتماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات 2021 من أجل الوصول إلى نسبة 75% معالجة للنفايات البلدية الصلبة، وذلك من خلال استخدام التقنيات المتطورة والصديقة للبيئة.

وقال معاليه: «إن المشروع يعد أحد الحلول المستدامة والرائدة التي ستسهم في دفع عجلة التقدم والريادة لوضع الإمارات في مصاف أفضل دول العالم بحلول العام 2021، حيث تستدعي الضغوط والتحديات التي تواجهها النظم البيئية في الدولة، والعمل لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية مواصلة الجهود لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة قادرة على مواجهة هذه الضغوط والتحديات حاضراً ومستقبلاً».

وأضاف: «هناك الكثير من التحديات في إدارة النفايات، نظراً إلى زيادة الكميات المتولدة يومياً بسبب النمو السكاني والاقتصادي في مختلف القطاعات وبالأخص الصناعية التطويرية، وكذلك التخلص العشوائي من النفايات ما يشكل خطراً كبيراً على البيئة وصحة الإنسان».

أعمال التجهيز

وبموجب العقد، تلتزم شركة اي تي اتش بي اي للمقاولات بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مكب المدينة في أم القيوين وفقاً لبنود العقد وملحقاته والعرض المعتمد من قبل لجنة متابعة مبادرات رئيس الدولة وتمثلها وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث يشمل المشروع أعمال التجهيز والتجريف والتغطية للنفايات، وإنشاء بركة تجفيف للمياه العادمة الصناعية، وإنشاء خلية طمر هندسية للنفايات الخطرة الصلبة.

وبموجب الاتفاقية تصل فترة تجهيز وإنشاء المشروع إلى عامين، على أن تلتزم الشركة المنفذة بفترة عام كامل بعد تسليم المشروع كضمان للصيانة.