محمد بن راشد: الارتقاء بمستوى العلاقات مـع الدول بما يعزز روابط الصداقـة والتعاون

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في معرض حديثه للسفراء الجدد المعينين لدى الدولة غير المقيمين أن جميع المسؤولين في الدولة يرحبون بهم في أي وقت من أجل التشاور، وتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى علاقات دولهم مع دولتنا إلى درجات متقدمة تعزز روابط الصداقة والتعاون فيما بينها.

وتسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في قصر المشرف في العاصمة أبوظبي صباح أمس أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الدولة غير المقيمين.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالسفراء الجدد غير المقيمين، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم والعمل بجد وإخلاص من أجل تطوير علاقات دولهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة بما يخدم مصالح الجميع المشتركة ويعود بالفائدة على شعوبنا.

وتسلم سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء أوراق اعتماد كل من: عبدول أنييف سوريفان سفير جمهورية موريشيوس المقيم في القاهرة، وإبراهيم مومبا سفير جمهورية زامبيا المقيم في الرياض، وزورغيت شينغو سفير منغوليا المقيم في الكويت، وتسيرنج جيلتشن بنجور سفير مملكة بوتان المقيم في الكويت، وجيلبرت بستاني سفير أنتيغوا وبربودا المقيم في ميامي، ورافاييل ألبرتو سفير جمهورية الإكوادور المقيم في القاهرة، ومحمد محمد فرارة لاشتر سفير جمهورية نيكاراجوا المقيم في الكويت، وبينكغو بيدرو ماتيوت تانج سفير جمهورية غينيا الاستوائية المقيم في الرياض، ومارو ميامي سفير جمهورية سان مارينو المقيم في سان مارينو.

ونقل السفراء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحيات رؤساء وقادة دولهم وتمنياتهم لسموهما دوام الصحة والسعادة ولشعب الإمارات دوام التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

إسهام

وأعربوا عن أملهم في أن يؤدوا مهامهم كسفراء لبلادهم لدى الدولة على أكمل وجه بحيث يسهمون في توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد، وبما يعود بالخير والمنفعة على الجميع.