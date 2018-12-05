نائب الرئيس السوداني يشيد بجهود «هيئة الأعمال الخيرية» في عجمان

المصدر: Ⅶ الخرطوم - وام

أشاد الدكتور محمد يوسف كبر نائب رئيس جمهورية السودان، بجهود هيئة الأعمال الخيرية في عجمان، والإنجازات الكبيرة التي حققتها من خلال أعمالها الخيرية والإنسانية، التي نفذتها في البلاد وامتدت لأكثر من ثلاثين عاماً.

وأطلع نائب رئيس الجمهورية - خلال لقائه في مكتبه في القصر الجمهوري وفد هيئة الأعمال الخيرية برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء الهيئة، والذي ضم عبدالعزيز علي الشامسي نائب رئيس المجلس، وعادل عبدالرحيم السعيدي، وأحمد حسن الفورة عضوي المجلس، والدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي للهيئة - على المشاريع والأعمال كافة التي تقوم بها الهيئة في السودان، التي تعمل بإشراف مباشر من وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي.

من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية - عقب اللقاء - إن مشروعات الهيئة الإنسانية والخيرية بلغت قيمتها خلال العشر سنوات الأخيرة أكثر من 150 مليون درهم، وأن المحسنين في الهيئة كفلوا أكثر من 7500 يتيم.. مشيراً إلى أن الهيئة دعمت مشروعات الأسر المنتجة، التي حققت نتائج طيبة في تحقيق الاستقرار الأسري.

وذكر أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع جديد باسم «مجمع زايد الخيري» في مدينة بحري السودانية، ويضم عدداً من المرافق التعليمية والصحية وغيرها بتكلفة أربعة ملايين درهم.

وأشار النعيمي إلى عدد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الهيئة، وتتمثل في البرنامج الإغاثي الذي يختص بالعون الغذائي والكسوة والمساعدات المالية والطبية والصحية بتكلفة بلغت 30 مليوناً و481 ألفاً و596 درهماً، بجانب البرنامج الاجتماعي الذي يشتمل على بناء المساجد، وصيانة المنازل، وتيسير الحج والمشاريع الموسمية ومشاريع الأسر المنتجة، الذي بلغت تكلفته 18 مليوناً و381 ألفاً و228 درهماً.

وأضاف، إنه يتم تنفيذ البرنامج الصحي الذي يستهدف بناء المراكز الصحية، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية والعلاجية والمياه النظيفة بتكلفة مليونين و392 ألفاً و509 دراهم، بجانب البرنامج التعليمي الذي يستهدف تشييد مراكز التأهيل والتدريب المهني والفصول الدراسية، وتوفير الكتاب المدرسي الذي بلغت تكلفته مليونين و85 ألفاً و661 درهماً، فضلاً عن رعاية الهيئة وكفالتها للأيتام البالغ عددهم سبعة آلاف و655 يتيماً بتكلفة 100 مليون و407 آلاف و742 درهماً سنوياً.