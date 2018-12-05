شرطة دبي و«زايد الدولية للبيئة» تحتفيان بأسبوع الإمارات في السودان

المصدر: دبي - البيان

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة زايد الدولية للبيئة، بفعاليات «أسبوع الإمارات في السودان» حيث تم تنظيم مبادرة «زايد في عيون العالم»، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وجمعية الصداقة السودانية الإماراتية، وذلك في مقر دار الشرطة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وشهدت الفعالية حضور البروفيسور إبراهيم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والسفير حمد الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان، والسفير السعودي في السودان علي حسن جعفر، والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، كبير المستشارين بمؤسسة زايد الدولية للبيئة، والدكتور عبد العظيم مصطفى، والوفد المرافق من دولة الإمارات، ووسائل الإعلام السودانية.