مناقشة خطط «الشؤون الإسلامية والأوقاف» في الإرشاد والتوجيه

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة عائشة سالم بن سمنوه رئيسة اللجنة؛ موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من: خليفة سهيل المزروعي مقرر اللجنة، ومحمد سالم كردوس عبيد العامري، وسعيد خلفان سلطان الكعبي، ومطر حمد مطر عميرة الشامسي، وأحمد محمد مبارك الحمودي. وقالت عائشة سالم بن سمنوه رئيسة اللجنة: «إنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، بحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف». لافتة إلى أنه تم تبادل الرأي حول محاور الموضوع مع ممثلي الهيئة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.