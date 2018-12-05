اعتماد خطة عمل مناقشة سياسة «الداخلية» بشأن الدفاع المدني

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سالم علي الشحي؛ خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني. حضر الاجتماع كل من: أحمد الجروان مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وخليفة سهيل المزروعي، ومطر حمد الشامسي. وتناقش اللجنة الموضوع ضمن عدة محاور هي: تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني. وقال سالم الشحي: «إن اللجنة قامت بتعديل بعض بنود الخطة وتم اعتمادها، حيث تشمل عقد لقاءات مع ممثلي الهيئات والجهات المعنية للاستماع إلى مقترحاتهم».