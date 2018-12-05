سفارتنا في تونس تحتفل باليوم الوطني الـ47

المصدر: Ⅶ تونس - الحبيب الأسود

نظمت سفارتنا في تونس حفلاً بهيجاً بمناسبة اليوم الوطني الـ47، تقبّل خلاله راشد المنصوري، سفير الدولة بالجمهورية التونسية، أحرّ التهاني والتبريكات من عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية والإعلامية، يتقدّمها الحبيب الصيد، الوزير المستشار في الديوان الرئاسي، ممثلاً شخصياً للرئيس الباجي قائد السبسي، وهشام الفراتي، وزير الداخلية، ممثلاً عن الحكومة التونسية، إلى جانب عدد من قادة الأحزاب السياسية ونواب البرلمان التونسي، ومن سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين في تونس.

وألقى سفير الدولة بالجمهورية التونسية كلمة خلال الحفل، رحب فيها بالضيوف، ورفع خلالها أحر التهاني وأطيب التمنيات إلى قيادة وشعب الإمارات والمقيمين على أرض الدولة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والرئيس التونسي الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة، مشيراً إلى أهمية هذا الحدث التاريخي الذي يتزامن الاحتفال به هذا العام مع الاحتفال بعام زايد الخير، وبحصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم، كما أكد توجّه قيادتي البلدين إلى دعم التواصل بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.