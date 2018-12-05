رئيس وزراء البحرين: علاقاتنا مع الإمارات راسخة ومتميزة

المصدر: Ⅶ المنامة - وام

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، أن العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة راسخة ومتميزة، في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من روابط محبة وأخوة تاريخية.وقال سموه - لدى حضوره الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات الـ47 -: «إننا حرصنا اليوم على مشاركة أشقائنا في الإمارات يومهم الوطني، فهي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، فأعيادنا وأفراحنا واحدة، ويجمعنا تاريخ زاخر بكل مشاعر المحبة والمودة».

وأعرب عن سعادته بمشاركة دولة الإمارات الاحتفال باليوم الوطني ما يؤكد عمق روابط المحبة والتعاون بين البحرين والإمارات، مشيراً إلى أنها روابط وثيقة توارثناها عن الآباء والأجداد، وأصبحت تشكّل نموذجاً فريداً في العلاقات بين الأشقاء، معبّراً عن خالص تهانيه للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات بهذه المناسبة، ومشيداً بما تحققه الدولة من إنجازات متواصلة في شتى المجالات.

وكان رئيس الوزراء البحريني قد زار مقر إقامة سفير الدولة لدى مملكة البحرين، مشاركة من سموه للدولة في احتفالاتها باليوم الوطني السابع والأربعين، حيث كان في استقبال سموه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين.