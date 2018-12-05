متابعة سير العمل بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، سير العمل الأمني بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، وكان في استقباله المقدم قضيب عبدالله الزعابي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، وعدد من ضباط الإدارة، وذلك بهدف متابعة إجراءات سير العمل الإعلامي، والاطلاع على كافة جوانبه الأمنية. وتم خلال الزيارة، الاطلاع على المبادرات والمؤشرات الاستراتيجية المرتبطة بمهام عمل إدارة الإعلام، ومناقشة التحديات التي تواجه العمل الإعلامي الأمني، والاطلاع على أهم الإنجازات التي حققتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة، ومستهدفاتها المتمثلة في نشر التوعية الأمنية في جميع قطاعات رأس الخيمة، وبين كافة فئات المجتمع. وأشاد العميد عبد الله الحديدي، بجهود إدارة الإعلام والعلاقات العامة، المتميزة والبناءة عبر توعيتها الأمنية في المجتمع.