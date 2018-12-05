«الصحة» تبحث مع وفد صيني التعاون في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع وفد صيني فرص التعاون في مجال الابتكار واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.وضم اللقاء الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والدكتور عيسى بن جكة المنصوري مدير العلاقات الخارجية بالوزارة، فيما ترأس الوفد الصيني ليو تشي LiuXia نائب عمدة مدينة ووشي الصينية Wuxi، كما حضر اللقاء سامر الحلاق المدير الإقليمي لشركة أسترازينيكا في الشرق الأوسط.

وجاءت زيارة الوفد الصيني على خلفية الزيارة التي قام بها وفد من الوزارة بشهر مايو المنصرم برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، لمركز الابتكار لشركة أسترازينيكا في مدينة شنغهاي للاطلاع على آخر ابتكارات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.