«الأمومة والطفولة» يناقش «التعلم في المناطق المنكوبة»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يستضيف المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع مؤسسة دبي العطاء وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والأميرة سارة زيد المناصرة لصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال في البيئات الإنسانية أول حوار رفيع المستوى في دولة الإمارات حول التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة وتنمية الطفولة المبكرة في المناطق المنكوبة.

وقال المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في بيان له: «إن المجتمعين سيناقشون في الملتقى الذي يعقد بمقر الاتحاد النسائي العام المواضيع ذات الأولوية التي تم تحديدها من قبل دولة الإمارات ومجموعة العشرين، والأمم المتحدة في إطار «الاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق».

محاور

وسيتم خلال اللقاء مناقشة 3 محاور مترابطة بين «تنمية الطفولة المبكرة» و«التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة» وهي: «التغذية والصحة» و«التعليم» و«سبل العيش وتمكين المرأة»، كما سيتم تقديم عرض قصير عن كل محور يسلط الضوء على التحديات الحالية والحلول المقترحة قبل فتح المجال للنقاش حول مختلف البرامج التي يمكن الاستفادة منها وآراء المشاركين.

ويتوقع أن يتوصل المجتمعون إلى نتائج تتعلق بتحديد المناقشات والممارسات والمقاييس التي يمكن استخدامها كقائمة «إجراءات» لدمج تنمية الطفولة المبكرة والتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة في الأزمات الإنسانية، وكذلك في الأنظمة الداخلية لإدارة المنظمات.

نتائج

وأشار بيان المجلس إلى أن النتائج التي سيتوصل إليها اللقاء ستدرج في جدول أعمال الاجتماع القادم للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى لمبادرة «كل امرأة وكل طفل»، كما سيتم تضمين النتائج في منتدى «الشراكة من أجل صحة الأم والوليد والطفل» الذي ستستضيفه حكومة الهند في نيودلهي يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: «إن رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للاجتماعات السابقة وضعت المجتمع الدولي على مسار جديد يضمن عدم التخلي عن الأمهات والأطفال والرضع في المناطق التي تعاني من أزمات إنسانية وأسفر هذا التعاون عن صدور «إعلان أبوظبي» الذي أدى إلى ضم مكون الأزمات الإنسانية في الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل والمراهق وآلية التمويل المرتبطة بها».

تركيز

ذكرت الريم عبدالله الفلاسي: «أن دولة الإمارات تقوم حالياً بالتركيز على مرحلة «الطفولة المبكرة» التي يعتبرها العلماء وخبراء تنمية الطفل واحدة من أهم المراحل في حياة الإنسان»، وأضافت: «إن الحاجة أصبحت ملحة لتنمية الطفولة المبكرة والتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، وبشكل خاص في المناطق المنكوبة، حيث يوجد في العالم حالياً 70 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين 0 إلى 6 سنوات يقضون حياتهم كلها في مناطق النزاع وتعيش 32 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في مناطق منكوبة».