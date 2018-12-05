«موارد الشارقة» تطرح برامجها التدريبية

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

طرحت دائرة الموارد البشرية بالشارقة جدول برامجها التدريبية لموظفي حكومة الشارقة لشهر ديسمبر في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار خطط الدائرة لتنمية وتطوير موظفي الحكومة في جميع المجالات المهنية التخصصية والمساندة، سعياً لخلق قوى عمل وطنية تقود وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

حيث ستقوم الدائرة بتنفيذ (24) برنامجاً تدريبياً بواقع 14 برنامجاً في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، و10 برامج في المنطقة الشرقية.

وتتضمن برامج مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى: التخطيط الاستراتيجي القيادي، تطبيقات نظرية TRIZ في الإدارة، التكنولوجيا الذكية في إدارة المكاتب، الإبداع والابتكار من أجل الريادة المؤسسية، إعداد التقارير المالية، الانضباط الوظيفي، أخلاقيات المهنة، الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، إدارة الملفات وأرشفتها إلكترونيا EDMS، خدمات سبع نجوم، تقنيات قياس رضا العملاء، القيادة وفق مقياس DISC.

أما برامج المنطقة الشرقية فتتضمن: بناء ثقافة تنظيمية تحقق الإبداع والابتكار، خدمات حكومية فائقة التميز، أسلوب ماركوف في تخطيط الموارد البشرية المستقبلية، آليات الفكر القيادي الحديث، الرؤية الإبداعية لأعمال الإدارة المكتبية، ثقافة العمل التحفيزية المستدامة، التميز في خدمة العملاء وسرعة الأداء، الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، تطوير أساليب الشراء المهنية لرفع الكفاءة التنظيمية، السياسة التسويقية الفعالة.

وتستهدف البرامج كافة الموظفين من كافة المستويات الوظيفية، وتتراوح مدتها بين 3 و 4 أيام، وسيتم الإعلان عن مقار إقامتها وفق مواعيدها المحددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة.