محمد بن زايد يزور علي سعيد النيادي

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. معالي علي سعيد النيادي في منزله بمدينة العين.

ورحب النيادي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. معربا عن سعادته وتقديره وأفراد أسرته لهذه الزيارة الكريمة واهتمام سموه بالتواصل الدائم مع أبناء الوطن.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع النيادي والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التي تجمع قيادة الدولة بأبناء الوطن وتعزز النهج الأصيل الذي ارساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " في استمرار التواصل بين القيادة والمواطنين وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات.

كما تبادل الجميع التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لتأسيس اتحادنا المبارك.. متوجهين إلى الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويديم أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قائد مسيرة الخير.

رافق سموه خلال الزيارة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.