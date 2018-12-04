محمد بن زايد يستقبل الأميرة ريما بنت بندر آل سعود

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيلة الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية التي تزور الدولة لحضور فعاليات قمة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الذي انطلق اليوم في أبوظبي.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الأحاديث بشأن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وشعبيهما.. إضافة إلى أوجه التعاون والتنسيق في مجال الرياضة المجتمعية وسبل توسيعها وتعزيزها من خلال البرنامج والأنشطة التي تدعم الرياضة وتعززها في نفوس أفراد المجتمع.

وهنأت الأميرة ريما بنت بندر ــ خلال اللقاء ــ دولة الإمارات قيادة وشعبا باليوم الوطني الــ47 لتأسيس الاتحاد المبارك.. متمنية للدولة مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ".

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة.