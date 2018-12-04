"القافلة الوردية" تستقبل مشاركات فرسان مسيرتها التاسعة

المصدر: وام

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية - إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه - فتح باب التسجيل للفرسان الراغبين بالمشاركة في مسيرتها التاسعة التي ستنطلق خلال الفترة من 23 فبراير وحتى الأول من مارس المقبلين.

وتستهدف القافلة الوردية الشباب والشابات الشغوفين بالفروسية وبالعمل المجتمعي والإنساني حيث تسعى إلى استقطاب 150 فارسا وفارسة من مختلف الجنسيات للمشاركة في مسيرة فرسانها التاسعة التي تجوب كل ربوع دولة الإمارات متسلحة بالوعي والأمل في محاربتها لسرطان الثدي.

و قال بدر الجعيدي مدير مسيرة فرسان القافلة الوردية نجتمع سنويا في القافلة الوردية مع مجموعة من الفرسان أصحاب القلوب البيضاء الذين يحملون مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع الإنساني الذي ينتمون إليه واليوم ندعوهم من جديد للانضمام إلى مسيرة فرسان القافلة الوردية التاسعة التي نواصل فيها رحلة مكافحة سرطان الثدي حيث نؤكد على الأدوار الكبيرة التي يلعبها الفرسان بجانب الفرق الأخرى في بث رسائل المسيرة وتعزيز الوعي المجتمعي على أوسع نطاق وتشجيع كل أفراد المجتمع لإجراء الفحوصات الطبية الدورية التي تحد من مخاطر المرض.

وتنظم القافلة الوردية في كل عام مسيرة فرسانها التي تجوب إمارات الدولة السبع معززة الوعي بسرطان الثدي مقدمة الفحوصات الطبية المجانية لكل فئات المجتمع.

وتضم المسيرة أربعة مسارات هي مسار "مسيرة الفرسان" والتي شارك فيها خلال الثماني أعوام الماضية 569 فارسا وفارسة من مختلف الجنسيات قاطعين أكثر من 1700 كيلومتر ومسار "العيادات الطبية" الذي قدم حتى الآن الفحوصات الطبية المجانية لأكثر من 56 ألف شخص من الرجال والسيدات مسجلة 61 إصابة ومسار "الفعاليات المصاحبة الداعمة لجهود نشر الوعي" ومسار "حملات التبرع".