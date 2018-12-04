حاكم رأس الخيمة يوجه بإعفاء 272 منشأة تجارية من الرسوم

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بإعفاء 272 منشأة تجارية من رسوم التجديد وأية مخالفات تترتب عليها من كافة الدوائر المحلية في رأس الخيمة بنسبة 50 بالمئة وذلك دعما لهذه المنشآت نتيجة لأعمال تطوير البنية التحتية في منطقة المعيريض والتي تقوم بها دائرة الخدمات العامة وفي إطار استراتيجيتها لرفع كفاءة الطرق.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن هذه التوجيهات الكريمة من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تأتي في إطار حرص سموه على دعم استمرارية قطاع الأعمال وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عملها خاصة نتيجة لظروف خارجية ذات طبيعة مؤقتة.

وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود والمساعي التي تبذلها الدائرة لدعم قطاع الأعمال في الإمارة، مؤكدا أنه يساهم في تعديل أوضاع المنشآت العاملة في المنطقة، وتخفيف الأعباء المادية المترتبة عليها ..داعيا أصحاب المنشآت للاستفادة من الإعفاء في تسوية أوضاعهم خلال هذه الفترة الزمنية المحددة لمنح الإعفاء.