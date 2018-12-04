جامعة الإمارات تحصل على براءة اختراع في تقنية التبريد للأجهزة الإلكترونية عالية الكفاءة

المصدر: العين – داوود محمد:

حصلت جامعة الإمارات على براءة اختراع تتعلق بتقنية جديدة لتبريد الأجهزة الإلكترونية تعرف بــتقنية جهاز التصريف الحراري ، ويتيح هذا الاختراع تطوير تقنيات التبريد لمختلف الأجهزة الإلكترونية عالية الكفاءة للحفاظ عليها من الأعطال التي تنجم عن ارتفاع درجات الحرارة ولتحسين مستوى أدائها.



وأكد الدكتور صلاح الدين العمري ،الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة في جامعة الإمارات صاحب الاختراع ،أن هذا الاختراع سيسهم بشكل فعال في فتح المجال لتطوير الأجهزة الإلكترونية ذات الإمكانات العالية للقيام بحسابات معقدة، وبطاقة حسابية عالية تعمل بكفاءة ولفترات زمنية متواصلة بأقل الأعطال الممكنة والتي قد تنجم عن السخونة الشديدة التي تتعرض لها الأجهزة الإلكترونية كلما زادت طاقتها الحسابية.

واضاف أن المنهجية العلمية المستخدمة قادت فريق العمل إلى التركيز على تحليل المواد والبحث عن إمكانية تطوير مواد خاصة لها إمكانية التبريد بشكل فعال وتسخيرها للقيام بمهام التبريد عالي الكفاءة.

لهذا انصب التركيز على ما يعرف باستخدام "المعادن السائلة حيث قاد ذلك إلى تطوير فكرة الاختراع والتي من خلالها تم التغلب على بعض العقبات التي تتعلق بمستوى السعة الحرارية المنخفضة للمعادن السائلة بشكل عام، وتم ذلك من خلال تحسينها بواسطة دمجها بطرق مبتكرة مع مواد ذات قابلية لتغير وجه حالتها تحت درجات حرارة منخفضة تفي بغرض القيام بعمليات التبريد بكفاءة عالية..

واشار إلى أن فريق العمل قام تصنيع نموذج مصغر وتم عمل تجارب معملية عليه لدراسة فاعليته تحت ظروف حرارية متنوعة أكدت مدى فعالية هذه التكنولوجيا المبتكرة. وقد تم نشر نتائج هذه الدراسات في اثنتين من المجلات العالمية المرموقة بالإضافة الى الحصول على براءة اختراع دولية مسجلة ومعتمدة من: الولايات المتحدة الأميركية، والتي تم تسجيلها لاحقاً في كل من الصين واليابان بالإضافة الى مكتب براءات الاختراع في الاتحاد الأوروبي.