884 مظلة مكيّفة لركاب حافلات المواصلات العامة في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بدء تنفيذ 48 مظلة مكيفة لركاب حافلات المواصلات العامة، موزعة على عدد من المواقع السكنية والتطويرية في دبي، وتنفيذ 10 مظلات جديدة حسب الخطة التشغيلية لمؤسسة المواصلات العامة، ليرتفع إجمالي عدد المظلات المكيفة إلى 884 مظلة، كما أعلن الطاير بدء تنفيذ نموذج تجريبي لمظلتين تعملان بالطاقة الشمسية، كأحد البدائل المبتكرة لتركيب المظلات في المواقع التي لا يتوفر بها التيار الكهربائي.

أهداف

وقال الطاير: «إن مشروع المظلات المكيفة للحافلات يأتي ضمن مشروع متكامل لتطوير قطاع النقل الجماعي في الإمارة وتطوير كل البنى الأساسية التي يعتمد عليها، وتحقيق السعادة للناس وتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات، وتهدف الهيئة إلى رفع نسبة مساهمة مستخدمي وسائل النقل الجماعي في حركة التنقل في إمارة دبي إلى 20% عام 2020، و30% في عام 2030».

وأشار الطاير إلى أن متوسط عدد مستخدمي المظلات المكيفة العام الجاري يقدر بنحو مليون و208 آلاف راكب شهرياً، وتظهر نتائج استطلاعات رأى المتعاملين ارتفاعاً كبيراً في نسبة رضا مستخدمي الحافلات عن مستوى المظلات المكيفة.

وأضاف: «مشروع مظلات الحافلات التي تعمل بالطاقة الشمسية يعد من النماذج الصديقة للبيئة، ومن خلال ألواح الطاقة الشمسية يجري تشغيل وتوفير التكييف والإضاءة المطلوبة بالموقف واللوحات الإعلانية»، مشيراً إلى أن المشروع يهدف لتقليل ملاحظات الركاب حول حاجة بعض المواقع للمظلات، كما يهدف إلى التشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي.

تصميم

وأوضح مطر الطاير:«أن هيكل المظلة مصنوع من الألمونيوم المقوى الذي يساهم في حماية الهيكل من العوامل والظروف الجوية القاسية، فيما صنعت المقاعد من مواد متينة قليلة امتصاص الحرارة للحفاظ على راحة مستخدمي المظلات، وجرى تصنيع ألواح الوقاية الشمسية من مادة زجاجية موزعة بشكل هندسي وفني بحيث يمنع وصول أكبر قدر من أشعة الشمس إلى مستخدمي المظلات أثناء جلوسهم، أما ألواح الطاقة الشمسية فهي مصنوعة من مواد ذات جودة وكفاءة عالية في إنتاج الطاقة موزعة بحيث يجري اكتساب أكبر قدر من أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة كهربائية».