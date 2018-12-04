هزاع بن زايد: الإمارات تتسع لكل محب وعاشق للخير

المصدر: ■ دبي ـ البيان

تفاعل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع وسم علمني زايد، مدوناً سموه: «علّمني زايد أن الإمارات تتسع لكل محب وعاشق للخير والجمال والبناء، وأن قلبها العظيم يخفق نوراً وسلاماً وطمأنينة، لأنه ينبض بمحبة قادتها وأهلها والمقيمين على أرضها والعالم أجمع».



وأضاف سموه في تدوينات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كانت كلمات رفيق درب زايد، أحمد خليفة السويدي في حفل اليوم الوطني الإماراتي 47، منارة للمحبة والوفاء، وهما أعظم ما علمني زايد، بل علّم شعباً بأكمله هذه القيم النبيلة التي بها تبنى الدول وتزدهر الأمم».