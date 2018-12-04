محمد بن زايد: قيـادة الإمارات تمضي بمسيرة الاتحاد المبارك نحو المستقبل المزدهر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2018 في منطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني الـ47.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته وفخره بهذا التجمع والتلاحم الوطني لأبناء الإمارات الأوفياء.. مؤكداً سموه أن مشاركتهم اليوم رسالة محبة واعتزاز بالفكر والإرث التاريخي الأصيل والقيم الوطنية الراسخة التي أرساها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدى أبناء الإمارات، كما أنها رسالة فخر بحكمة قيادتنا التي تمضي بمسيرة الاتحاد المبارك نحو المستقبل المزدهر.

كما شهد المسيرة - التي نظمتها وزارة شؤون الرئاسة - سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وروجر نوكود دانغ رئيس البرلمان الأفريقي، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

مواصلة التقدم

‏وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن مسيرة أبناء القبائل ورجالها صورة وطنية مشرفة تعبر عن ولائهم وانتمائهم لوطنهم المعطاء وإيمانهم بوحدتهم وتلاحمهم وثوابتهم الوطنية التي يرتكزون عليها لمواصلة البناء والتقدم».

وأضاف سموه: «إن لكل أمة هويتها وثقافتها وتراثها الذي تفخر به.. ونحن نعتز بتراث الإمارات الزاخر وقيمها الأصيلة وإرثها الإنساني التاريخي ونحرص على الحفاظ عليه وترسيخه لدى الأجيال المتعاقبة من أبناء الإمارات الذين نفخر ونسعد بهم وبوطنيتهم ومحبتهم لأرضهم».

ولاء وانتماء

وقد شارك في مسيرة الاتحاد حشد من أبناء القبائل من مختلف مناطق الدولة ومدنها مجددين عهد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة.. معبرين عن سعادتهم وفخرهم بالاحتفاء باليوم الوطني الـ47 لتأسيس اتحاد الإمارات المبارك واعتزازهم بحكمة قائد مسيرة الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقدم أبناء القبائل متوشحين بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة وملوحين بها.. لوحات من الفنون والأهازيج الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي تعبر عن أصالتهم وتاريخهم في هذه الأرض الطيبة إضافة إلى تقديم صور من اللوحات والعروض الوطنية التي تجسد انتماءهم وحبهم لوطن العز والكرامة.

جمهور حاشد

وتعد مسيرة الاتحاد إحدى الفعاليات الرئيسة لـ«مهرجان الشيخ زايد التراثي» ضمن احتفالات الدولة بيومها الوطني ويتنوع خلالها المشهد الثقافي والشعبي لأبناء القبائل وهم يؤدون فنونهم أمام المنصة الرئيسية في ميدان الوثبة التي حظيت بإعجاب واستحسان الحضور من أصحاب السمو الشيوخ والجمهور الحاشد الذي شهد الفعاليات.

وانطلقت جموع أبناء القبائل ورجالها من بوابة الحصن الذي شيد لهذه المناسبة رافعين أعلام الدولة مرددين الأهازيج الشعبية التي تعبر عن فرحتهم وفخرهم بوطن الكرامة.

شملت الفعاليات - بعد عزف السلام الوطني للدولة - عروض القافلة التراثية والخيل والهجن وهو استعراض يضم تشكيلات متنوعة للفرسان يستعرضون خلالها مهاراتهم وهم يمتطون صهوات الجياد.

وألقى الشاعر الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان قصيدة وطنية عبر خلالها عن مشاعر أبناء الإمارات وحبهم ووفائهم وانتمائهم لوطنهم واستعدادهم للتضحية لأجله.. مشيداً بقيادة الدولة في تعزيز بناء الوطن والمواطن.

كما تضمنت الفعاليات عدداً من اللوحات والعروض الشعبية التراثية والقصائد التي تعكس مدى الفخر والاعتزاز بالوطن ومنجزاته تحت قيادة راعي مسيرة الخير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إضافة إلى «فن العازي» الفلكلوري الشعبي الذي يعتمد على ترديد الأشعار الحماسية بشكل جماعي ويمارس في المناسبات الوطنية والاجتماعية لبث روح الفخر والولاء والاعتزاز بالوطن بجانب عرض «العيالة».

وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبناء الإمارات فرحتهم باليوم الوطني، حيث أدى سموه «العيالة» بمشاركة عدد من سمو الشيوخ الذين عبروا عن اعتزازهم وفخرهم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة ومنجزات الوطن وأبنائه.

وشارك في أداء لوحة «العيالة».. سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

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