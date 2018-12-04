شرطة دبي تنال الاعتماد البلاتيني البريطاني للعام السابع

المصدر: دبي - البيان

تسلّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة الاعتماد البلاتيني البريطاني لنظام الاقتراحات المؤسسي، التي حصلت عليها شرطة دبي للعام الـ 7 على التوالي، حيث يعتبر التصنيف البلاتيني، أعلى مستوى ضمن تصنيف جمعية الأفكار البريطانية.

جاء ذلك، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم الدكتور إبراهيم بن سباع مدير مركز الابتكار.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري: «إن القيادة العامة لشرطة دبي، تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تعزيز الإبداع، كمنهج عمل راسخ في مختلف الدوائر الحكومية، حيث إنها تتبنى استراتيجية عمل قائمة على ترسيخ الإبداع والابتكار، بهدف تطوير مهارات وقدرات موظفيها، ومنحهم فرصة لتنفيذ مقترحاتهم وصقل مواهبهم، بما يتماشى مع خططها التطويرية والتحفيزية، لنشر وتعميم ثقافة إبداء الرأي، وتقديم الأفكار المبدعة والخلاقة».

وأكد اللواء المري: «حرص شرطة دبي على المشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية، بهدف إفساح المجال لموظفيها لتبادل الخبرات والآراء مع نظرائهم من المؤسسات العالمية المختلفة، من أجل تحقيق الرضا الوظيفي، والوصول بهم إلى رؤية شاملة حول كيفية مساهمتهم في تصميم وابتكار استراتيجيات جديدة، ورفع كفاءة العمليات الإدارية والتشغيلية، وتحسين خدمات المتعاملين».